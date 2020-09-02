Енергоатом знайшов порушення на будівництві ЦСВЯП

ДП "НАЕК "Енергоатом" виявило низку суттєвих порушень на будівництві Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Наприкінці липня Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" ініціювала внутрішню позапланову перевірку стану виконання робіт і загального будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Комісія здійснила вибіркову перевірку укладених угод – щодо їхньої відповідності вимогам чинного законодавства, з’ясувала правомочність укладання додаткових угод, проінспектувала стан та якість виконаних робіт і відповідність затвердженому плану-графіка тощо. За підсумками проведеної роботи було виявлено низку суттєвих порушень, які містять ознаки кримінальних і адміністративних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про порушення під час укладання додаткових угод, здійснення оплати за виконані роботи, загальний стан реалізованих підрядниками зобов’язань та інше.

З огляду на виявлені обставини, Енергоатом передав відповідні документи й узагальнені результати перевірки до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) для вивчення.

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Централізоване сховище – автономна ядерна установка для тривалого (до 100 років) зберігання відпрацьованого ядерного палива. Будівництво об’єкта розпочалося в листопаді 2017 року. Проєкт реалізовується завдяки кредитним коштам.

Проєктування, виготовлення та постачання систем для зберігання забезпечує американська компанія Holtec International. Проєктна місткість сховища – 458 контейнерів, всередині яких можна вмістити понад 16 тис. відпрацьованих паливних збірок.

Перший пусковий комплекс сховища мали ввести в експлуатацію ще наприкінці 2019 року.