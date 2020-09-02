Енергоатом знайшов порушення на будівництві ЦСВЯП

Енергоатом знайшов порушення на будівництві ЦСВЯП

Укрінформ
ДП "НАЕК "Енергоатом" виявило низку суттєвих порушень на будівництві Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Наприкінці липня Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" ініціювала внутрішню позапланову перевірку стану виконання робіт і загального будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Комісія здійснила вибіркову перевірку укладених угод – щодо їхньої відповідності вимогам чинного законодавства, з’ясувала правомочність укладання додаткових угод, проінспектувала стан та якість виконаних робіт і відповідність затвердженому плану-графіка тощо. За підсумками проведеної роботи було виявлено низку суттєвих порушень, які містять ознаки кримінальних і адміністративних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про порушення під час укладання додаткових угод, здійснення оплати за виконані роботи, загальний стан реалізованих підрядниками зобов’язань та інше.

З огляду на виявлені обставини, Енергоатом передав відповідні документи й узагальнені результати перевірки до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) для вивчення.

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Централізоване сховище – автономна ядерна установка для тривалого (до 100 років) зберігання відпрацьованого ядерного палива. Будівництво об’єкта розпочалося в листопаді 2017 року. Проєкт реалізовується завдяки кредитним коштам.

Проєктування, виготовлення та постачання систем для зберігання забезпечує американська компанія Holtec International. Проєктна місткість сховища – 458 контейнерів, всередині яких можна вмістити понад 16 тис. відпрацьованих паливних збірок.

Перший пусковий комплекс сховища мали ввести в експлуатацію ще наприкінці 2019 року.

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