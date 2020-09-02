Укрпошта отримала 100 мільйонів від продажу нерухомості

На рахунки національного поштового оператора "Укрпошта" надійшли перші 100 мільйонів гривень за продаж нерухомості, що не використовується у господарській діяльності.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба компанії.

"Національний поштовий оператор провів 22 успішні аукціони, в яких змагалися 78 учасників. Вартість продажу лотів Укрпошти зросла в 1,7 раза – стартова вартість проданих об’єктів становила 58 млн грн, а фінальна 100 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Як наголошують у компанії, Укрпошта отримала ці кошти замість мільйонів щорічних витрат на утримання нерухомості, яка жодним чином не використовувалася національним поштовим оператором.

Аукціони були конкурентними – в середньому 3,5 учасники на кожен із лотів. Найбільше покупців зацікавив продаж будівлі на Військовому проїзді в Києві: в цьому аукціоні зареєструвалося 12 учасників, а початкова ціна лоту зросла утричі.

Загалом, сума за результатами торгів по 22 об’єктах перевищила стартову на 42 млн грн. Лише три найуспішніші аукціони принесли 57 млн грн.

"Ми і надалі продовжуємо позбавлятися від активів, що не приносять дохід і потребують великих коштів на утримання: оголошуємо нові аукціони та виставляємо об’єкти на продаж. Найближчі торги проведемо 3-4 вересня, де лотами будуть будівлі у Броварах, Одесі та у Затоці. Запрошуємо усіх на майданчик ProZorrо.Продажі взяти участь у відкритих торгах і в конкурентному змаганні вибороти можливість придбати щось із переліку непрофільного майна Укрпошти», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Як повідомляв Укрінформ, серед найуспішніших лотів продажу нерухомості Укрпошти, які були реалізовані влітку 2020 року, стали будівля у Львові поряд із аеропортом, вартість якої зросла у 1,7 раза і становила 21,25 млн грн; виробничі приміщення у Львові біля залізничного вокзалу, де вартість зросла у понад 2,2 раза – до 18 млн грн; будівля на Військовому проїзді в Києві, ціна якої збільшилася у понад тричі і фінально становила 18 млн грн.

Загалом національний поштовий оператор на першому етапі виставив на продаж 30 об’єктів (177 інвентарних одиниць). Їх загальна стартова ціна відповідно до незалежної оцінки становила 82,6 млн грн. На другому етапі державна компанія виставила на продаж ще 61 об'єкти, вартість яких була оцінена у 189 млн грн.

Загалом Укрпошта має в своєму портфелі понад 1,25 млн м кв. нерухомості, із яких 132 тис. м кв. не використовуються у господарській діяльності.