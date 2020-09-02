Дефіцит платіжного балансу у липні становить $88 мільйонів - Нацбанк

Платіжний баланс України у липні 2020 року було зведено з дефіцитом 88 млн дол. США.

Як передає Укрінформ, про це свідчить дані Національного банку.

Дефіцит зведеного платіжного балансу становив 88 млн дол. США (у липні 2019 року профіцит становив 1,3 млрд дол. США).

Обсяг експорту товарів в липні 2020 року скоротився на 15,9% – до 3,3 млрд дол. (у червні 2020 року скоротився на 6,7%).

Така динаміка була зумовлена зменшенням в липні експорту чорних і кольорових металів на 23,3% порівняно з липнем 2019 року, продовольчих товарів та сировини для їх виробництва – на 16,1%, продукції машинобудування – на 11,2%, а також експорту мінеральних продуктів – на 21,4%, який у червні зріс на 3,6%.

За сім місяців 2020 року найбільше скоротився експорт до країн ЄС (на 2,0 млрд дол. США, або 19,4%), а їхня частка зменшилася до 33,1% (у січні – липні 2019 року – 38,0%). Стосовно імпорту, то у липні він продовжив скорочуватися істотніше, ніж експорт, - на 21,6% - до 4,3 млрд дол. (у червні скорочення становило 16,9%).

У січні – липні 2020 року найбільше в номінальному вираженні скоротився імпорт із Росії (на 1,8 млрд дол., або в 1,7 раза) та країн ЄС (на 1,4 млрд дол. США, або 11,0%).

Як повідомляв Укрінформ, платіжний баланс України у 2019 році зведено з профіцитом у 6 млрд дол. США.