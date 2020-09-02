В Україні розпочинається оцінювання кваліфікації митників
Як передає Укрінформ, про це розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук в інтерв’ю виданню «Інтерфакс-Україна», повідомляє пресслужба міністерства.
Атестацію щодо оцінювання кваліфікації та доброчесності буде проходити весь особовий склад митниці та всі керівники. Успішне проходження кожною посадовою особою оцінювання буде обов’язковою умовою для подальшої роботи в Держмитслужбі.
Проєкт започатковано в рамках реформи щодо переходу до роботи Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи.
Перші оцінювання планується розпочати вже у вересні.
Процедура оцінювання кваліфікації та доброчесності посадових осіб митних органів передбачатиме тестування на знання митного законодавства, на загальні здібності, уміння та навички. За умови успішного проходження тестування з посадовою особою буде проводитися співбесіда.
«Ми домовилися, що з метою проведення співбесіди з оцінки доброчесності посадових осіб митних органів принаймні на перших порах буде надана підтримка в рамках відповідної технічної допомоги американськими експертами, які мають практичний досвід з цих питань і проводили такі співбесіди в інших державних органах України», - розповів Драганчук.
При оцінці доброчесності увагу буде звернено на відповідність відомостей про витрати і майно посадової особи та її близьких осіб задекларованим доходам; відповідність способу (рівня) життя посадової особи та її близьких осіб задекларованим доходам тощо.
Крім того, посадовці митниці отримають можливість пройти позачергову перевірку у разі необхідності.
«Наприклад, ті посадовці, щодо яких лунають закиди та звинувачення щодо їх професійної діяльності, можуть за власною ініціативою довести їх безпідставність перед комісією з оцінки доброчесності. Оскільки, на жаль, є непоодинокі випадки, коли такі звинувачення є необґрунтованими, базуються на припущеннях, не підкріплених жодними юридичними фактами», - пояснив Драганчук.
До складу комісій, які проводитимуть оцінювання кваліфікації та доброчесності, планується залучити представників Міністерства фінансів, Держмитслужби, НАДС, НАЗК, НАБУ.