В Україні розпочинається оцінювання кваліфікації митників

Міністерство фінансів України спільно з Державною митною службою за підтримки міжнародних партнерів США та ЄС запускають експериментальний проєкт щодо оцінювання кваліфікації та доброчесності посадових осіб митних органів.

Як передає Укрінформ, про це розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук в інтерв’ю виданню «Інтерфакс-Україна», повідомляє пресслужба міністерства.

Атестацію щодо оцінювання кваліфікації та доброчесності буде проходити весь особовий склад митниці та всі керівники. Успішне проходження кожною посадовою особою оцінювання буде обов’язковою умовою для подальшої роботи в Держмитслужбі.

Проєкт започатковано в рамках реформи щодо переходу до роботи Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи.

Перші оцінювання планується розпочати вже у вересні.

Процедура оцінювання кваліфікації та доброчесності посадових осіб митних органів передбачатиме тестування на знання митного законодавства, на загальні здібності, уміння та навички. За умови успішного проходження тестування з посадовою особою буде проводитися співбесіда.

«Ми домовилися, що з метою проведення співбесіди з оцінки доброчесності посадових осіб митних органів принаймні на перших порах буде надана підтримка в рамках відповідної технічної допомоги американськими експертами, які мають практичний досвід з цих питань і проводили такі співбесіди в інших державних органах України», - розповів Драганчук.

При оцінці доброчесності увагу буде звернено на відповідність відомостей про витрати і майно посадової особи та її близьких осіб задекларованим доходам; відповідність способу (рівня) життя посадової особи та її близьких осіб задекларованим доходам тощо.

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Крім того, посадовці митниці отримають можливість пройти позачергову перевірку у разі необхідності.

«Наприклад, ті посадовці, щодо яких лунають закиди та звинувачення щодо їх професійної діяльності, можуть за власною ініціативою довести їх безпідставність перед комісією з оцінки доброчесності. Оскільки, на жаль, є непоодинокі випадки, коли такі звинувачення є необґрунтованими, базуються на припущеннях, не підкріплених жодними юридичними фактами», - пояснив Драганчук.

До складу комісій, які проводитимуть оцінювання кваліфікації та доброчесності, планується залучити представників Міністерства фінансів, Держмитслужби, НАДС, НАЗК, НАБУ.