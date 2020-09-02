До бюджету в серпні надійшло 85,4 мільярда - Мінфін

У серпні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 85,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За оперативними даними Державної казначейської служби, у серпні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 85,4 млрд грн, розпис виконано на 119,7% або +14,0 млрд грн.

За платежами, справляння яких контролює ДПС, надходження становили 56,3 млрд грн, затверджений показник виконано на 133,2%, або +14,0 млрд грн.

Основними платежами, за рахунок яких відбулося перевиконання, стали: податок на додану вартість (+9,2 млрд), у тому числі за рахунок боротьби зі зловживаннями при відшкодуванні податку з бюджету, рентна плата за користування надрами (+1,7 млрд), податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (+0,9 млрд) та акцизний податок (+0,5 млрд).

При цьому повністю виконано місячний розпис з податку на прибуток підприємств – до державного бюджету надійшло 18,1 млрд грн, або 100,8% від планового показника.

Находження до загального фонду держбюджету митних платежів у серпні 2020 року становили 26,9 млрд грн. Починаючи з червня поточного року вже третій місяць поспіль Держмитслужба виконує місячний розпис по надходженням митних платежів, зокрема виконання становить у червні – 100,1%, у липні – 100,4% та у серпні – 101,1%.

За останні чотири місяці поточного року невиконання бюджетного розпису, порівняно з січнем-квітнем, скоротилося майже на 26 млрд грн – до «мінус» 18,4 млрд грн, в результаті кумулятивний показник виконання за підсумками січня-серпня покращився до 97,0% (січень-квітень 2020 року виконання становило 86,1% або – 44,2 млрд грн).

За оперативними даними ДКСУ за січень-серпень 2020 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 646,6 млрд грн, або 87,4% від розпису звітного періоду. При цьому, соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

За січень-серпень 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 40,0 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 51,0 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 127,3 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-серпень 2020 року становили 378,2 млрд грн, або 92,3% від запланованих на цей період.

Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 208,0 млрд грн (86,8% від плану), в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті – 84,6 млрд грн (2,4 млрд дол. США та 0,7 млрд євро).