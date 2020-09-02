Нацбанк послабив гривню до 27,60

Національний банк України на середу, 2 вересня, послабив офіційний курс гривні на чотири копійки - до 27,6049 гривні за долар США.

Як передає Укрінформ, такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,0721 грн за євро проти 32,895 грн за євро напередодні.

Читайте також: НБУ уточнив процедуру ліцензування юросіб щодо надання банкам послуг з інкасації

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України встановлював офіційний курс гривні до євро вище за 33 гривень останнього разу майже два роки тому, 28 вересня 2018 року, – 33,1288 грн за євро.

Фото: НБУ