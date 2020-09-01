Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків на 47 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 - 28 серпня 2020 року продав активи 4 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 47,04 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зокрема, минулого тижня відбувся продаж активів таких чотирьох банків, що ліквідуються: "Дельта Банк" - на суму 46,12 млн грн; АТ "ВТБ Банк" - на суму 0,51 млн грн; активи ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" - на суму 0,31 млн грн; АТ "Родовід Банк" - на суму 0,10 млн грн.

Зазначається, що на суму 46,07 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 0,96 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,01 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу активів.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 31 серпня – 4 вересня 2020 року планує продати активи активи банків, що ліквідуються, на загальну суму на 1,146 млрд грн. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.