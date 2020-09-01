Аграрна спільнота очікує на прийняття 10 важливих законопроєктів - експерти

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) підготувала десять найважливіших законопроєктів, розгляд та схвалення яких на четвертій сесії Верховної Ради України ІХ скликання, яка 1 вересня 2020 року розпочала роботу, є важливим для аграрної галузі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УКАБ.

"УКАБ закликає народних обранців підтримати законопроєкти (№ 2289, № 2194, № 2195, № 3012-2, № 2064, № 3131, № 3295, №3680, №3318, а також законопроєкт про консолідацію земель, подання якого очікується найближчим часом, - ред.), які мають на меті забезпечити формування сталих та прозових умов господарювання в сільському господарстві та створить передумови для прибуткової роботи галузі", - йдеться в повідомленні.

Так, важливим є якнайшвидше прийняття законопроєкту № 2289, про внесення змін до статті 4 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України - покликаний розблокувати ввезення зразків (одиничний зразок окремого препарату в дуже обмеженій кількості) для державних випробувань та наукових досліджень у науково обґрунтованих обсягах відповідно до планів державних випробувань і наукових досліджень, що забезпечить суттєве покращення екологічної ситуації та підвищення продуктивності сільського господарства.

Законопроєкт № 2194 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» - прийняття законопроекту забезпечить реалізацію земельної реформи,передасть функції з розпорядження землями територіальним громадам та збільшить надходження до місцевих бюджетів, зменшить бюрократичне навантаження у сфері землеустрою та надасть гарантії реалізації орендарями переважного права на придбання орендованих земель.

Законопроєкт № 2195 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони - має на меті підвищити прозорість у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності через запровадження продажу таких земель виключно на земельних торгах у формі електронних аукціонів через систему "Прозорро", а також продаж приватних земель за бажанням їх власника на електронному аукціоні.

Законопроєкт № 3012-2 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних с/г підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю) - прийняття законопроекту дозволить 40% таких земель законно передати в оренду на земельних торгах. Також прийняття законопроекту забезпечить соціальну справедливість та надасть право на виділення земель працівникам ДП та соціальної сфери.

Законопроєкт № 2064 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні - передбачає 25-річну оренду земель для закладання та вирощування виноградників та садів, що створить сприятливі правові умови для інвестування у виноградарство та садівництво.

Законопроєкт № 3131 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції - має на меті створити умови для ліквідації тіньових відносин у використанні земель сільськогосподарського призначення та забезпечити рівно напружене оподаткування доходів, одержуваних від такої землі всіма її власниками та користувачами.

Законопроєкт № 3295 про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції – передбачає удосконалення функціонування системи державної підтримки сільського господарства, усунення адміністративних перепон та витрат для сільськогосподарських товаровиробників при отриманні державної підтримки.

Законопроєкт №3680 про внесення змін до деяких законів України (щодо спрощення процедур експертизи, реєстрації сортів рослин та обігу насіння) - метою якого є необхідність усунути ряд положень, які ускладнюють проходження експертизи нових сортів рослин.

Законопроєкт №3318 про ветеринарну медицину та благополуччя тварин - розроблено з метою системного та комплексного регулювання суспільних відносин щодо захисту здоров’я та забезпечення благополуччя тварин, ветеринарної практики, виробництва, обігу та застосування ветеринарних препаратів з урахуванням міжнародних зобов’язань України, зокрема в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

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А також, очікується найближчим часом подання законопроєкту про консолідацію земель, що матиме на меті створення правової основи для здійснення консолідації земель с/г призначення з метою формування цілісних масивів земель та зниження адміністративних витрат аграріїв на управління земельними ресурсами.