Рада планує розширити ряд суб’єктів надання готельних послуг

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт “Про внесення змін Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг” (№2673).

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримав 251 народний депутат.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєктом пропонується внести зміни до статті 1 закону «Про туризм», виклавши в новій редакції поняття «готель», «готельна послуга» та «аналогічні засоби розміщення», замінивши, зокрема, слово «підприємство» на «суб’єкт господарювання», що розширить коло суб’єктів надання готельних послуг за рахунок включення фізичних осіб - підприємців.

Крім того, змінами до статті 19 пропонується надати можливість звертатись за встановленням об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії не лише власникам, але і користувачам відповідних об’єктів нерухомості.

Автор проєкту, народний депутат із фракції “Слуга народу” Ігор Фріс прогнозує, що реалізація законопроєкту сприятиме стимулюванню та активізації розвитку ринку надання готельних послуг, збільшенню кількості готельної інфраструктури, і як наслідок - збільшенню зайнятості населення, його доходів та економічному зростанню регіонів, на території яких функціонуватимуть об’єкти туристичної інфраструктури.