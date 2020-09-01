Мін'юст змінив порядок реалізації арештованого майна

Мін'юст змінив порядок реалізації арештованого майна

Укрінформ
Міністерство юстиції 28 серпня внесло зміни до Порядку реалізації арештованого майна, розділивши функції адміністратора та організатора. При цьому ProZorro.Продажі стало адміністратором у системі реалізації арештованого майна, а СЕТАМ – організатором.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у Фейсбуці.

Зазначається, що метою цих змін є підвищення прозорості процедури реалізації майна боржників, збільшення кількості учасників електронних торгів, що повинно привести до збільшення вартості майна і як наслідок - до збільшення надходжень до держбюджету.

«Електронна торгова система ProZorro.Продажі довела свою надійність та ефективність у забезпеченні прозорості та максимізації цін на багатьох ринках, які вже «підключені» до цієї системи, передусім у продажу активів малої приватизації. Ми переконані, що залучення ProZorro.Продажі як адміністратора електронних торгів із продажів арештованого майна дозволить підвищити прозорість і конкурентність продажів і на цьому ринку», – прокоментувала заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді.

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Як повідомлялось, проєкт ProZorro.Продажі розпочав роботу зі співпраці із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) - реалізації майна неплатоспроможних банків у червні 2016 року.

У березні 2017 року було розпочато роботу другого вектора проєкту - реалізації майна державних та комунальних підприємств по всій Україні.

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