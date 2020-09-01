Мін'юст змінив порядок реалізації арештованого майна

Міністерство юстиції 28 серпня внесло зміни до Порядку реалізації арештованого майна, розділивши функції адміністратора та організатора. При цьому ProZorro.Продажі стало адміністратором у системі реалізації арештованого майна, а СЕТАМ – організатором.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у Фейсбуці.

Зазначається, що метою цих змін є підвищення прозорості процедури реалізації майна боржників, збільшення кількості учасників електронних торгів, що повинно привести до збільшення вартості майна і як наслідок - до збільшення надходжень до держбюджету.

«Електронна торгова система ProZorro.Продажі довела свою надійність та ефективність у забезпеченні прозорості та максимізації цін на багатьох ринках, які вже «підключені» до цієї системи, передусім у продажу активів малої приватизації. Ми переконані, що залучення ProZorro.Продажі як адміністратора електронних торгів із продажів арештованого майна дозволить підвищити прозорість і конкурентність продажів і на цьому ринку», – прокоментувала заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді.

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Як повідомлялось, проєкт ProZorro.Продажі розпочав роботу зі співпраці із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) - реалізації майна неплатоспроможних банків у червні 2016 року.

У березні 2017 року було розпочато роботу другого вектора проєкту - реалізації майна державних та комунальних підприємств по всій Україні.