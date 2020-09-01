НБУ штрафуватиме банки за неповне розкриття в рекламі інформації про послуги

Національний банк здійснюватиме моніторинг вебсайтів і реклами банків, і якщо буде зафіксовано порушення щодо недостатнього розкриття інформації, до банків застосують штрафні санкції.

Про це на брифінгу в Національному банку сказала начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз по одному зверненню за нерозкриття інформації штрафи дуже маленькі, від 5 до 10 тис. гривень. За нерозкриття ставки - 15 тис. грн, для банку це несуттєві кошти. Однак, якщо банк систематично платить маленькі штрафи і нічого не змінює, тоді включаються наші колеги з банківського нагляду, які допомагають нам з точки зору виїзних перевірок і більших заходів впливу, і тоді вже починаються великі штрафи", - пояснила Лобайчук.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 вересня набирають чинності вимоги до розкриття банками інформації про послуги в рекламі та на вебсайтах.

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Головна зміна, яка має відбутися, - на вебсайтах та в рекламі банків повинна з’явитись достовірна, правдива, актуальна та достатня за обсягом інформація про депозити та кредити, їхню вартість, умови та ризики, яка не вводитиме клієнтів в оману. Це дасть змогу споживачам розуміти умови отримання послуг, порівнювати послуги декількох банків та приймати зважені фінансові рішення.