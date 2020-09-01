Минулого тижня в Україні видали доступних кредитів на 580 мільйонів

Уповноважені банки Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня видали позик більш як на 580 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що за неповний робочий тиждень уповноважені банки видали позик на загальну суму 584 млн гривень 159 учасникам програми. З них 490 млн грн були видані як рефінансування попередньо отриманих позик.

Загалом, станом на 31 серпня 2020 року, вже видано 2 603 кредити на загальну суму 6,130 млрд грн. З них - рефінансовано кредитів на 4,937 млрд грн та видано інвестиційних кредитів на 1,072 млрд гривень. На поповнення обігових коштів підприємці вже отримали позик на 120 млн грн.

Лідерами за сумою укладених угод за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» залишаються комерційні банки. Зокрема, на першому місці з сумою в 1,327 млрд грн - Райффайзен Банк Аваль, на другому - Креді Агріколь Банк (сума позик - 854,298 млн грн, на третьому місці – КредоБанк (795,832 млн грн).

Читайте також: Держбанки скоротили портфель непрацюючих кредитів на 6 мільярдів

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності.

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше ця сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.