Літак Ан-178 сертифікують за стандартами США - президент ДП "Антонов"

Для серійного літака Ан-178, який нещодавно зійшов зі стапелів державного авіабудівного підприємства "Антонов", розпочалася активна фаза сертифікації.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив президент ДП "Антонов" Олександр Лось.

"Зараз розпочалася активна фаза сертифікації. Він буде сертифікований спочатку в Державній авіаційній службі України. При цьому нормативи льотної придатності літака прийнято за стандартами Федеральної авіаційної адміністрації США (FAA). Представники FAA вже відвідали "Антонов" на початку цього року", - зазначив Лось.

За його словами, сертифікація FAA визнається по всьому світу. "Процес не швидкий, але ми впораємось із первинною сертифікацією до моменту передачі літака замовнику", - переконаний Лось.

За його словами, раніше Ани сертифікувалися в Росії. "Формально це був орган сертифікації країн СНД - Міждержавний авіаційний комітет (МАК). Зараз в Росії ці функції по суті перебрало на себе Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація). І, звісно, ця структура діє виключно в інтересах Російської Федерації. Вона "не у зовсім прозорий спосіб" відібрала у нас контроль продовження льотної придатності та технічного ресурсу літаків Ан на території РФ і намагається перехопити це і в усіх інших країнах світу, що становить дуже велику загрозу життю людей і технічну небезпеку" – наголосив очільник ДП "Антонов".

Як повідомлялося, літак Ан-178 державного концерну "Укроборонпром" (виробництва держпідприємства "Антонов", Київ) переміг у тендері Міністерства внутрішніх справ Перу на визначення заміни літаків Національної поліції Перу (Ан-32).

Український транспортний Ан-178 у 2021 році замінить літак Нацполіції Перу Ан-32Б.