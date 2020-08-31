EASA підтвердило високий рівень безпеки польотів, який гарантує Україна

Агентство Європейського Союзу з безпеки польотів (European Aviation Safety Agency, EASA) оновило інформаційний бюлетень, в якому рекомендує 6 маршрутів для планування польотів над Чорним морем, де повітряний рух обслуговує Україна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України

Зазначається, що в опублікованому Інформаційному бюлетні з безпеки польотів EASA SIB 2015-16R3 (Safety Information Bulletin) агентство рекомендує користувачам повітряного простору використовувати для планування польотів над Чорним морем маршрути L851, M856, M860, M854, M435, M86.

У висновку EASA йдеться виключно про маршрути у повітряному просторі над Чорним морем, які не зачіпають територію Автономної Республіки Крим. Повітряний простір над АРК та територіальними водами залишається закритим для польотів повітряних суден.

За словами керівника Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украероруху) Андрія Ярмака, перемовини щодо перегляду інформаційного бюлетеня з безпеки польотів та розширення ділянок маршрутів, доступних для планування та виконання польотів у межах Сімферопольського району польотної інформації, тривали понад 8 місяців.

У Мінінфраструктури нагадують, що Украерорух із 27 серпня 2015 року запровадив спеціальні процедури планування польотів та використання повітряного простору (так званий safety case) із застосуванням поетапного підходу до нормалізації польотів над відкритим морем у Сімферопольському районі польотної інформації.

Загалом із 27 серпня 2015 року по 26 серпня 2020 року авіаперевізники здійснили 95 687 рейсів у Сімферопольському районі польотної інформації. Крім українських компаній, тут також виконують рейси Georgian Airways (Грузія), Air Arabia та Fly Dubai (ОАЕ), United Parcel Service Company (США), Condor Flugdienst GmbH (Німеччина), Qatar Airways та інші.

Нині відомство веде роботу із залучення іноземних перевізників до виконання польотів через повітряний простір під відповідальністю України. Зокрема, здійснено аналіз використання повітряного простору над відкритим морем та визначені потенційно привабливі для експлуатантів ділянки маршрутів. Адресні пропозиції сформовано до низки авіакомпаній та представників авіаційної влади Об’єднаних Арабських Еміратів, Китайської Народної Республіки і Республіки Казахстан.

Як повідомляв Укрінформ, станом на грудень 2019 року Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) внаслідок тимчасової окупації Криму та частини Донбасу отримало фінансові і операційні втрати, які оцінються в 19 млрд грн.