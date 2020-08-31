Нафтогаз заявляє, що в нього незаконно відібрали Будищансько-Чутівську ділянку

НАК "Нафтогаз України" заявляє, що продовжить обстоювати права у зв’язку з позбавленням спеціальних дозволів на користування надрами Будищансько-Чутівської площі, яку Державна служба геології та надр сьогодні продала на відкритому аукціоні, а також двома іншими ділянками – Оболонською і Писарівською.

Про це написала пресслужба компанії у Facebook, повідомляє Укрінформ.

"На переконання Нафтогазу, у 2017 році Держгеонадра необґрунтовано видала наказ, що став підставою для скасування виданих йому спецдозволів на ці площі. Рекордна ціна в 650,5 млн грн, за яку була продана Будищансько-Чутівська площа на аукціоні, свідчить про високу ринкову оцінку завданих Нафтогазу збитків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за п’ять років, з кінця 2011 року, компанія інвестувала в освоєння цих площ майже 1 млрд грн, з яких понад 750 млн грн – в Будищансько-Чутівську.

"Зокрема, на Будищансько-Чутівській ділянці Нафтогаз виконав комплекс 3D-сейсморозвідувальних, гравіметричних, магнітометричних, геохімічних досліджень, провів комплексну переобробку та переінтерпретацію всіх наявних матеріалів, пробурив три продуктивних свердловини, які відкрили три родовища. Компанія побудувала комплексні цифрові гідродинамічні моделі відкритих родовищ і отримала підтвердження оцінки запасів відкритих родовищ за системою SPE-PRMS", - додали у Нафтогазі.

Однак Держгеонадра 13 березня 2017 року без перевірки фактичного стану виконання програм робіт видали наказ №124 про зупинення дії виданих Нафтогазу спеціальних дозволів на користування надрами на ці ділянки.

"Підставою для цього стало відповідне рішення Полтавської обласної ради, яке не містить жодних обґрунтувань і підтверджуючих документів, натомість базується на упереджених зверненнях окремих депутатів. На переконання Нафтогазу, рішення Держгеонадра щодо зупинення дії спецдозволів компанії – неправомірне. Наразі Нафтогаз продовжує оскаржувати його у судових інстанціях", - зазначили у Нафтогазі.

Читайте також: Нафтогаз створив Експертну раду для розробки стратегії зі збільшення запасів вуглеводнів

Як повідомлялося, у червні 2020 року Держгеонадра оголосила про намір виставити Будищансько-Чутівську площу на відкритий аукціон. Сьогодні її продали за 650,5 млн грн компанії, що ходить у групу ДТЕК.