НБУ минулого тижня купив на міжбанку $68 мільйонів

Національний банк України минулого тижня, 25 - 28 серпня 2020 року, придбав на міжбанківському валютному ринку 68 млн доларів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.

Згідно з результатами валютних інтервенцій НБУ за єдиним курсом, Національний банк із 25 по 28 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 68 млн доларів. Продаж валюти регулятор за вказаний період не здійснював.

Усього з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку 4,475 млрд доларів, продав – 3,292 млрд доларів.