Чиста купівля іноземної валюти НБУ в серпні становила $460 мільйонів - Данилишин

Чиста купівля іноземної валюти Національним банком у серпні становила 460,5 млн дол. США, з початку року – 1,2 млрд дол. США.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

"Стабілізація валютних надходжень до України сприяла згладженій роботі валютного ринку та уможливленню купівлі Національним банком надлишку пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку. Чиста купівля іноземної валюти Національним банком у серпні становила 460,5 млн доларів США, з початку року – 1,2 млрд доларів США",- написав Данилишин.

За його словами, викликає стурбованість чисте вилучення з України прямих іноземних інвестицій, яке у першому півріччі 2020 року становило майже 1,4 млрд дол. США. Тому уряду та НБУ необхідно терміново розробити заходи з підвищення інвестиційної привабливості України.

"Очевидно, що минулорічний приплив іноземного капіталу у державні цінні папери не призвів до збільшення іноземних інвестицій у реальний та фінансовий сектор. В умовах недостатності внутрішніх заощаджень, які ще й скорочуються в період нинішньої економічної кризи, подібна тенденція ставить перед урядом та Національним банком питання необхідності термінового розроблення та упровадження заходів із підвищення інвестиційної привабливості України та залучення іноземного капіталу" - вважає голова Ради НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, чиста купівля валюти Національним банком України у 2019 році становила 7,9 млрд дол. США і була рекордною за останні 14 років.