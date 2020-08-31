ДПС виявила незаконне формування 1,4 мільярда податкового кредиту на ринку тютюну

За результатами перевірок понад чотирьох сотень виробників та оптових операторів тютюнового ринку Державна податкова служба упередила незаконне формування 1,4 млрд грн податкового кредиту з податку на додану вартість.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що департамент контролю за підакцизними товарами спільно з департаментом податкового аудиту перевірили окремих суб’єктів господарювання, задіяних у ланцюгах постачання від легальних виробників тютюнових виробів, щодо фіктивної купівлі, зберігання та продажу оптових партій тютюнових виробів.

Перевіряли підприємства, що отримують ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами, реєструють місця зберігання у Єдиному державному реєстрі, беруть в оренду на короткостроковий термін приміщення, подають звітність та навіть сплачують мінімальні податки.

У ДПС пояснили, що для руйнування схеми здійснено одночасні перевірки у 401 місці зберігання та торгівлі і з'ясували, що у 148 місцях діяльність не здійснюється взагалі та не підтверджується наявність залишків сигарет у кількості 195,47 млн пачок вартістю 8,8 млрд грн, у т. ч. частка ПДВ – 1,4 млрд гривень.

Таким чином, було упереджено незаконне формування податкового кредиту з ПДВ на суму 1,4 млрд гривень, підсумували у відомстві.

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Як повідомляв Укрінформ, за січень-травень 2020 року Державний бюджет України отримав рекордні 19,7 млрд грн надходжень від акцизного податку на тютюнові вироби, що на 5,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період торік.