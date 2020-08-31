НБУ уточнив процедуру ліцензування юросіб щодо надання банкам послуг з інкасації

Національний банк України уточнив процедуру ліцензування юридичних осіб, що мають намір надавати банкам послуги з інкасації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, врегульовано питання про повернення оплати заявнику, у разі відмови у видачі ліцензії або в отриманні погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. Окрім цього, встановлені вимоги до юридичної особи страхувати повний обсяг готівки, що нею оброблятиметься та зберігатиметься. Також тепер юридична особа зобов’язана повідомляти Національному банку, у разі відкриття нових відокремлених підрозділів для оброблення та зберігання готівки.

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Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 25 серпня 2020 року № 125 “Про внесення змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації”.

У Нацбанку зазначають, що такі зміни зроблять зрозумілішою процедуру ліцензування юридичних осіб, що мають намір надавати банкам послуги з інкасації та здійснювати операції з оброблення та зберігання готівки, а також сприятимуть захисту інтересів їх клієнтів.