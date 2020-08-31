Фонд гарантування продає портфель кредитів банку «Фінанси та кредит»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 9 вересня 2020 року проведе аукціон з продажу портфелю кредитів АТ «Банк «Фінанси та кредит» за стартовою ціною 7,9 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Кредитний портфель АТ «Банк «Фінанси та кредит» складається з прав вимоги та інших майнових прав за трьома кредитними договорами, що забезпечені транспортними засобами, 48 беззаставними кредитними договорами, які укладені з фізичними особами та дебіторською заборгованістю, що виникла за операціями з фізичними особами, в кількості 176 позицій, та майнові права за нею.

Початкова ціна лоту – 7,9 млн грн.

Торги пройдуть в системі ProZorro.Продажі за голландською моделлю аукціону. Взяти участь можуть юридичні та фізичні особи.