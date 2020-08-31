Американці заощадили на карантині понад $90 мільярдів

Мешканці США під час пандемії коронавірусу зекономили 91 мільярд доларів, працюючи з дому в дистанційному режимі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Така цифра міститься в дослідженні Адама Озімека - головного економіста платформи Upwork, яка об'єднує компанії та приватних осіб, що займаються бізнесом.

Так, зокрема, лише витрати на транспорт на роботу і додому обходились американцям на день у $758 мільйонів.

Якщо рахувати, що кожна година, яку люди проводили в транспорті, коштує $12.50 (це середня мінімальна оплата праці за годину), то в період пандемії американці зекономили близько $411 мільйонів за день.

Окрім того, за підрахунками Озімека, ще близько 183 мільйонів доларів на день американці економлять, зменшивши кількість поїздок на заправку чи до автомеханіка.

Зменшення кількості автомобілів на дорогах під час карантину своєю чергою привело до скорочення кількості аварій та покращення якості повітря. Як указується у дослідженні, ці чинники щоденно зберігали сімейним бюджетам країни в середньому ще 164 мільйони доларів.

Як повідомлялося, за останніми даними порталу Worldometer, у світі підтверджено 25 млн 339,5 тис. випадків COVID-19, у тому числі 850,5 тис. летальних, одужали 17 млн 656,7 тис. осіб.