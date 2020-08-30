Буславець: Сьогодні всі шахти працюють

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець відзначила, що завдяки злагодженим діям Міністерства енергетики, Кабінету Міністрів України та державної компанії ПАТ «Центренерго» вдалося забезпечити стабільну роботу всіх державних шахт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Завдяки спільній роботі Міністерства, Уряду та компанії «Центренерго» 600 млн грн перераховано вугледобувним підприємствам. Це дало можливість заплатити зарплатню за рахунок реалізації вугільної продукції, а також заплатити за електроенергію. На сьогодні всі шахти працюють», - заявила Буславець під час візиту у складі делегації Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Донецьку область з нагоди Дня шахтаря.

Вона нагадала, що донедавна шахти були у простої через борги за електричну енергію і, як наслідок, обмежене електропостачання.

«Сьогодні все максимально зроблено для вирішення проблем. Ми й надалі продовжимо працювати, щоб забезпечити стабільну роботу вугледобувних підприємств», - наголосила урядовець.

Зазначається, що Прем’єр-міністр та очільниця Міненерго привітали шахтарів із професійним святом, а також здійснили спуск до шахти «Торецька», де безпосередньо ознайомилися із умовами роботи гірників.

Як повідомляв, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 30 серпня перебуває у Донецькій області.