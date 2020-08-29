Співробітництво з ЄІБ: Президенту на затвердження передали два "інвестиційні" закони

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закони про ратифікацію фінансових угод між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Відповідна інформація розміщена в картках законопроєктів №0055 та №0056 на сайті парламенту, передає Укрінформ.

Так, у графі "Дати і стан проходження" вказано, що 29 серпня закони повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту.

Зокрема, ухвалення Закону «Про ратифікацію Фінансової угоди «Європейські дороги України ІІІ (Проєкт «Розвиток транс'європейської транспортної мережі»)» між Україною та Європейським інвестиційним банком» створює правові підстави для реалізації фінансової угоди та подальшої реалізації проєкту «Розвиток транс’європейської транспортної мережі». Ратифікація цієї угоди передбачає інвестування розвитку дорожніх об’єктів, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів.

Загальний обсяг залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту «Розвиток транс’європейської транспортної мережі» становить 450 млн євро (без ПДВ).

Закон «Про ратифікацію фінансової угоди (проєкт "Транспортний зв'язок в Україні - фаза І") між Україною та Європейським інвестиційним банком» створює правові підстави для реалізації фінансової угоди та подальшої реалізації проєкту «Транспортний зв'язок в Україні – фаза I».

Цим законом ратифікується фінансова угода, яка передбачає інвестування розвитку дорожніх об’єктів, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху, економічності та комфортності перевезень пасажирів та вантажів.

Загальний обсяг залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту становить 50 млн євро (без ПДВ).

Джерелом повернення та обслуговування кредиту на кожний бюджетний рік будуть кошти державного дорожнього фонду, який створюється у складі спеціального фонду державного бюджету, що передбачено статтею 242 Бюджетного кодексу України..

Як повідомляв Укрінформ, Рада ухвалила відповідні закони на позачерговій сесії 25 серпня.