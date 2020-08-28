У Президента спростували міфи щодо негативних наслідків підвищення мінімалки

Радник Президента з економічних питань Олег Устенко розвіяв міфи про негативні наслідки підвищення мінімальної заробітної плати, якими лякають українців.

Як повідомляє Укрінформ, про це він сказав у програмі "Насправді: Україна" на телеканалі "ДІМ".

"Міф, який теж знову-таки розкручується тут у країні, полягає в тому, що ось це збільшення мінімальної зарплати різко вдарить по бюджету. Бюджет вийде за ті межі дефіцитності, які в ньому були закладені. Ні, всі ці дискусії, які були у глави держави, і ті дискусії, які велися серед Кабінету Міністрів, в тому числі та з главою держави, стосувалися того, наскільки можна збільшити мінімальну зарплату", - зазначив радник Президента.

За його словами, Зеленський під час обговорень наполягав на тому, що мінімальна зарплата збільшена мала б бути більше.

"Але Президент країни не живе відірвано від всієї країни. Ми всі з вами прекрасно розуміємо, що ми знаходимося в умовах глобальної економічної кризи, пов'язаної з "охолодженням" світової економіки, з COVID-19 і пандемією, пов'язаною з цим, яка розповсюджується в тому числі і на економічне життя всіх країн, в тому числі й України. Тому треба було виходити з тих реалій, які у нас були. Реалії були такі, що ось максимальне збільшення на теперішній момент часу, якого можна було досягти, воно як раз те, що і було досягнуто - збільшення до 5 тисяч гривень", - підкреслив Устенко.

Він зазначив, що підвищення мінімалки коштуватиме державному бюджету близько 4 мільярдів гривень.

"Ось чому глава держави поставив досить чітке завдання, пов'язане з тим, що ось для цих 4 мільярдів гривень має бути створений так званий фіскальний простір. І Мінфін працює над цим. І більш того, є серйозне припущення, пов'язане з тим, що ось уся ця величина буде покрита і отримана за рахунок поліпшення роботи української митної служби перш за все, і за рахунок податкової служби також", - розповів радник Президента.

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Іншим міфом, який активно розкручується, він назвав те, що збільшення мінімальної зарплати призводить до збільшення зростання тіньового сектора економіки.

"Чому це міф - тому що знову-таки, нагадую, мінімальна зарплата зараз збільшується на 6%. Зазвичай вважається, що для країн з такими перехідними економіками, економіками, що розвиваються, як Україна, дійсно збільшення мінімальної зарплати може призводити до зростання тіньового сектора економіки. Але зазвичай тоді вважається, що ось цей параметр збільшення - близько 30%. Тобто той параметр, який у нас є, він як мінімум у п'ять разів нижче, я маю на увазі за збільшенням "мінімалки", допустимого критичного параметра, який міг би вплинути на збільшення тіньового сектора економіки", - пояснив експерт.

Розповіді з приводу того, що почнуться активні звільнення, перехід у тіньову зону, скорочення зайнятості, переведення людей на неповний робочий день, Устенко відніс до області фантастики і вважає, що збільшення мінімальної зарплати повинно вивести частину економіки з тіні.

"Ніколи ніхто не займається у такого роду країнах, у яких є вже високий рівень тінізації, як наприклад Україна, не скорочує свій персонал через те, що треба збільшити йому витрати на цей персонал, який знаходиться на мінімальній оплаті, на 6%", - прокоментував він.

За його словами, навіть ті, хто платять зарплату частково офіційно, частково в конвертах, при найгіршому розкладі просто переформатують те, скільки вони платять у конверті, і те, скільки вони платять на руки офіційно своєму працівникові.

"Наприклад, якщо хтось отримував 7 тисяч гривень, при цьому його офіційна частина становила 4750, а залишок був у конверті, то тепер у конверті може виявитися менше, а на руки він буде отримувати більше. Але навіть якщо це так, то це все одно позитивний процес. Позитивний з тієї точки зору, що відбувається детінізація — велика зарплата, великі податки збираються в бюджет", - сказав радник.