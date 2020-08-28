Шмигаль наголосив на необхідності створення конкурентного ринку природного газу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що завдяки впровадженню ринкових цін на газ у серпні та вересні в Україні була найнижча ціна на блакитне паливо за останні 5 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

Про це Шмигаль сказав у п’ятницю, 28 серпня, під час наради за участі в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, голови правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва, заступника голови Антимонопольного комітету України Дар’ї Чередніченко та члена НКРЕКП Оксани Кривенко.

Очільник уряду нагадав, що з 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення.

"Конкуренція — це найкращий інструмент, який дозволяє споживачам отримувати якісні послуги за найвигіднішими цінами. Зокрема, завдяки впровадженню ринкових цін на газ у серпні та вересні в Україні найнижча ціна на блакитне паливо за останні 5 років. Зараз завдання всіх відповідальних органів влади — створити дійсно конкурентний ринок та проконтролювати, аби не було будь-яких зловживань", — зазначив Шмигаль.

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв відзначив важливість переходу української енергетики до моделі ринкового ціноутворення. За його словами, рішення про скасування дії механізму публічних спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку природного газу було доцільним, адже якби сьогодні цей механізм продовжував діяти, ціни на газ були б значно вищими.

Член НКРЕКП Оксана Кривенко зауважила, що газзбути оприлюднюють ціни для населення із суттєвим запізненням. Крім того, з липня облгази та газзбути припинили вказувати на платіжках ЕІС-код, що ускладнює споживачам перехід до іншого постачальника газу. Оксана Кривенко заявила, що НКРЕКП планує ініціювати відповідні перевірки.

Читайте також: Нафтогаз підняв ціни на газ для населення у вересні

Зі свого боку заступник голови АМКУ Дар’я Чередніченко додала, що значний відсоток гравців ринку природного газу в різних регіонах виставив однакову ціну, яка змінюється синхронно. Такі дії містять ознаки скоординованої цінової політики.

Нагадаємо: антимонопольний комітет вже видав рекомендації газзбутам щодо своєчасного інформування побутових споживачів про зміни цін на природний газ. Вони також наголошують на важливості встановлення ціни на рівні, що існував би за умов наявності значної конкуренції на ринку постачання природного газу. Рекомендації є обов’язковими для розгляду.