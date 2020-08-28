Власник “Дельта Банку” не сплатив понад 30 мільйонів податків - поліція

Співробітники Головного слідчого управління Нацполіції України викрили акціонера та власника АТ «Дельта Банку» в несплаті податків у розмірі понда 30 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“Під час досудового розслідування працівники Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України викрили акціонера та власника АТ «Дельта Банк» в несплаті податку. Фігурант отримав іноземний дохід в сумі понад 150 мільйонів гривень. Проте обов’язкових платежів, передбачених законом, до державного бюджету не сплатив. Банкір завдав державі збитки на суму понад 30 мільйонів гривень”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, слідчі повідомили власнику банку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, тобто в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Наразі триває досудове розслідування, поліцейські вживають заходи щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно, повідомили в пресслужбі.