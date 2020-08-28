Зеленський і Фон дер Ляєн обговорили макрофінансову допомогу ЄС Україні

Президент України Володимир Зеленський та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили підготовку до 22-го саміту Україна – ЄС, що має відбутись 1 жовтня, та перспективи економічної інтеграції.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Як зазначається, Зеленський у телефонній розмові наголосив, що українська сторона налаштована на тісну взаємодію з інституціями ЄС з тим, щоб забезпечити максимальну результативність саміту.

Співрозмовники обмінялися думками з основних питань порядку денного Україна – ЄС та подальших кроків, необхідних для зміцнення стратегічного партнерства й поглиблення економічної інтеграції між Україною та Європейським Союзом. Глава держави висловив сподівання, що спільна заява, яку буде ухвалено за підсумками саміту, відображатиме високий рівень амбіцій України та ЄС щодо подальшої розбудови відносин.

«Україна і ЄС, попри об’єктивні труднощі, пов’язані з пандемією COVID-19, продовжують економічну інтеграцію та зміцнюють стратегічне партнерство. Найближчим часом Верховна Рада ухвалить низку законів щодо виконання Угоди про асоціацію. Під час саміту Україна буде готова обговорити прогрес у виконанні Угоди та ключових реформ», – заявив він.

Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн наголосила на повній підтримці інтеграції України до Європейського Союзу.

Під час телефонної розмови глава держави відзначив важливість рішення ЄС щодо надання Україні макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 млрд євро для підтримки макроекономічної стабільності та процесу реформ в державі. Було висловлено сподівання, що перший транш обсягом 600 млн євро буде виділений найближчим часом без додаткових умов.

«Уряд України вже розпочав роботу над виконанням умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС, щоб уже до кінця цього року можна було отримати другий транш макрофінансової допомоги», – наголосив Президент.