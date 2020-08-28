Другий енергоблок Хмельницької АЕС 29 серпня виведуть у плановий ремонт

На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС (ХАЕС) 29 серпня 2020 року з 00:00 год розпочинається планово-попереджувальний ремонт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

Ремонт енергоблока №2 триватиме 198 діб. Така тривалість ремонту обумовлена реалізацією низки заходів Комплексної зведеної програми підвищення безпеки (КзПБ).

Серед основних робіт, які заплановано здійснити під час ППР на другому енергоблоці, - середній ремонт реактора і генератора, ремонт тепломеханічного, електротехнічного обладнання, а також обладнання теплової автоматики і вимірювань; ремонт каналів систем безпеки; роботи з паливом; контрольно-профілактичні роботи на системі попереднього напруження захисної оболонки.

У планах також виконання капітального ремонту: двох парогенераторів та головних циркуляційних насосів, двох комірок резервних дизельних електростанцій, арматури реакторного та турбінного відділень та ін.

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Хмельницька атомна електростанція розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен. Перший енергоблок було введено у дію 22 грудня 1987 року, другий - 8 серпня 2004 року. Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей в Західному регіоні України.