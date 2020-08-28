Україна та Польща підписали декларацію щодо обміну інформацією у сфері оподаткування
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Україна та Польща підписали декларацію щодо обміну у сфері оподаткування
Зазначається, що реалізація цієї угоди дозволить сприяти посиленню зусиль, спрямованих на зміцнення адміністративної співпраці між країнами, зокрема обміну податковою інформацією, знаннями та новими технологіями, проведенню спільних заходів на кордоні як вирішального засобу для ефективної боротьби з шахрайством з ПДВ. Така співпраця приведе до помітного підвищення безпеки польських та українських громадян і підприємців, а також стабільного зростання доходів бюджету.
«Ми готові обмінюватись досвідом у сфері оподаткування для досягнення спільних цілей у боротьбі з податковим шахрайством та запобігання спробам уникнути оподаткування» - зазначив Марченко.