Україна та Польща підписали декларацію щодо обміну інформацією у сфері оподаткування

Міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр фінансів Польщі Тадеуш Косцінський 28 серпня 2020 року підписали Спільну декларацію про двостороннє співробітництво у сфері обміну податковою інформацією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Україна та Польща підписали декларацію щодо обміну у сфері оподаткування

Зазначається, що реалізація цієї угоди дозволить сприяти посиленню зусиль, спрямованих на зміцнення адміністративної співпраці між країнами, зокрема обміну податковою інформацією, знаннями та новими технологіями, проведенню спільних заходів на кордоні як вирішального засобу для ефективної боротьби з шахрайством з ПДВ. Така співпраця приведе до помітного підвищення безпеки польських та українських громадян і підприємців, а також стабільного зростання доходів бюджету.

Читайте також: Україна і Польща спільно боротимуться з податковими злочинами

«Ми готові обмінюватись досвідом у сфері оподаткування для досягнення спільних цілей у боротьбі з податковим шахрайством та запобігання спробам уникнути оподаткування» - зазначив Марченко.