Україна збільшила суму єврооблігацій із терміном погашення 1 вересня

Україна збільшила на 328,79 млн дол. США загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням 1 вересня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Україна збільшила на 328,79 мільйона доларів США загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням 1-го вересня 2020 року, загальна непогашена сума яких становила 1,36 мільярда доларів США. J.P. Morgan виступив єдиним покупцем та лід-менеджером транзакції", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що залучені кошти будуть використані для завершення розрахунків за активною операцією з управління боргом, яка полягала в викупі на відкритому ринку державних деривативів (ВВП-варантів) у 2020 році.

"Ми раді, що протягом року з безпрецедентним рівнем невизначеності нам вдалось здійснити активну операцію з управління державним боргом, яка сприятиме зваженій борговій політиці України в майбутньому. Ми продовжимо слідкувати за ринком і використовувати всі доступні інструменти для того, щоб досягти цілей, визначених в нашій Стратегії управління державним боргом", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 23 липня 2020 року розмістила єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на 2 млрд дол. США під 7,25% річних.