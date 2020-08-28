АМКУ дозволив Нафтогазу взяти в управління шість державних ТЕЦ

Антимонопольний комітет України дав дозвіл на передачу шести теплоелектроцентралей (ТЕЦ) від Фонду державного майна в управління НАК "Нафтогаз України".

Про це йдеться в інформації АМКУ про рішення від 27 серпня 2020 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що АМКУ надав дозвіл НАК "Нафтогаз України" на набуття контролю над ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" шляхом передачі компанії майнового комплексу ТЕЦ, який належить до сфери управління Фонду держмайна.

Що стосується ще п'яти підприємств - акціонерних товариств "Одеська ТЕЦ", "Криворізька ТЕЦ", "Херсонська ТЕЦ", "Миколаївська ТЕЦ" і "Дніпровська ТЕЦ" - Нафтогаз може отримати повноваження з управління їх корпоративними правами, що належать ФДМУ.

Читайте також: Нафтогаз може отримати державні ТЕЦ в управління

Як повідомлялося, у середині червня НАК "Нафтогаз України" виступив з пропозицією передати йому у власність і управління шість державних ТЕЦ. Пізніше цю ідею погодило Міністерство енергетики.

Наприкінці липня в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявляла, що однією з нагальних проблем є питання заборгованості теплоелектроцентралей, що перебувають в управлінні Фонду держмайна, і як наслідок, загроза неотримання ними номінації на газ.