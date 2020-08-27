Нацбанк проведе перший динамічний аукціон із продажу пам’ятних монет

Національний банк України продовжує пілотний проєкт із проведення динамічних аукціонів із продажу пам’ятних монет та планує провести 15 вересня 2020 року перший динамічний аукціон зі збільшенням стартової ціни з продажу пам’ятних монет "Володимир Перетц".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Для торгів буде запропоновано 1 600 штук пам’ятних монет "Володимир Перетц" (10 лотів по 100 монет у кожному лоті, 10 лотів по 50 монет у кожному лоті, 10 лотів по 10 монет у кожному лоті).

Електронний аукціон із продажу зазначених монет планується провести на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ". Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу. Умови участі в аукціоні будуть розміщені на офіційному сайті біржі.

Як повідомлялося, Національний банк у квітні 2020 року започаткував пілотний проєкт з проведення динамічних аукціонів із продажу пам’ятних монет України. Цей пілот тестуватиметься у межах застосування нових підходів до реалізації нумізматичної продукції Національного банку. Суть пілоту полягає у тому, що на етапі випуску нумізматичної продукції в обіг Національний банк проводитиме серію електронних аукціонів із реалізації саме нових випусків.

За результатами проведених торгів, Національний банк формуватиме ціну на свою продукцію та здійснюватиме її розподіл через інші канали продажу (on-line, банки-дистриб’ютори тощо). Ціна, що сформується у результаті торгів, використовуватиметься для подальшої реалізації.