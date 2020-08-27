Зеленський заявив про намір повернути престиж робітничим професіям

Президент Володимир Зеленський наполягає на новому підході й відродженні української промисловості та реформуванні підготовки спеціалістів робітничих професій.

Про це він заявив під час презентації заходів із розвитку професійної освіти, яка відбулася в Криворізькому центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі на Дніпропетровщині, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Сьогодні наш пріоритет – це відродження промисловості України. Я сам народився у Кривому Розі. Ми розуміємо, що таке промисловість. Ми розуміємо, що там, де є промисловість у тому чи іншому місті, ця промисловість годує місто й дає робочі місця», – сказав Зеленський.

Президент вважає, що потрібно реалізовувати новий підхід до державної політики в галузі промисловості. За його словами, по всій країні дуже потужний потенціал, який майже втрачений.

«Ми дійсно хочемо повернути Україні індустріальну славу. Я вважаю, що у нас є всі можливості. І це неможливо зробити без кадрів, без професійних людей, без наших українців – освічених промисловців», – заявив глава держави.

Водночас він зазначив, що наразі в нашій державі більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не заробітних плат для представників робітничих професій: “на підприємствах платня на доволі високому рівні”.

«Робітнича професія має стати престижною. Ми повинні поважати працю цих людей. Повинні розуміти, що дійсно ці люди можуть відновити промисловість України. Багато галузей у нас ще є нерозвинутими чи запущеними», – підкреслив Зеленський.

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У свою чергу тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет зауважив, що криза професійної освіти зумовлена певними глобальними чинниками, зокрема демографічним спадом, який спостерігається як в Україні, так і у світі (найкращі українські фахівці поїхали за кордон заміщати вакантні посади, що там з’явилися), зростанням трудової міграції, доступністю освіти за кордоном, соціальними запитами молоді щодо першого робочого місця, зростанням впливу соцмереж на престиж робітничої професії.

Тому, за його словами, постала потреба в модернізації профосвіти для сталого розвитку суспільства.

У зв’язку з цим МОН презентує план модернізації професійної освіти, який було розроблено з ініціативи Президента. Шкарлет зазначив, що наразі 754 заклади професійної освіти підтвердили свою готовність до реформування.

Міністр розповів, що план модернізації передбачає створення ефективної системи управління та фінансування закладів професійної освіти, що потребує оптимізації наявної мережі закладів, яка вже розпочалося за участі місцевої влади та органів місцевого самоврядування, та завершення передачі закладів з державної у комунальну власність.

«Буде запропоновано нову модель управління у сфері професійної освіти на рівні регіону з обов’язковим залученням усіх зацікавлених сторін», – сказав Шкарлет.

Також план передбачає оновлення навчальної та соціальної інфраструктури закладів професійної освіти із залученням інвестицій, адже лише 6% таких закладів оновлено.

«Вчора на черговому засіданні уряду на виконання доручення Президента було здійснено перерозподіл 100 мільйонів гривень субвенції для 21 обласного бюджету та восьми міст обласного значення для розвитку навчально-кваліфікаційних центрів», – повідомив міністр.

Крім того, передбачається розвиток державно-приватного партнерства у галузі професійної освіти для підвищення якості навчання шляхом залучення роботодавців до підготовки фахівців. Зокрема, йшлося про створення навчально-практичних центрів за сприяння бізнесу, у якого є потреба в працівниках.

Також план передбачає популяризацію професійної освіти та створення гнучкої системи консультування молоді щодо здобуття такої освіти.

Після презентації Президент наголосив, що найкращим першим кроком для популяризації профосвіти є підвищення стипендій та демонстрація за рахунок збільшення кількості робочих місць того, як після навчання діти починають працювати за фахом.

«Це мають бути особливі контракти, домовленості та реєстр підприємств, де люди в реальності будуть бачити, як збільшується кількість робочих місць. Треба не на словах – треба, щоб люди це бачили. І (важливі. – Ред.) умови, в яких навчаються діти», – зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 26-27 серпня перебуває з робочою поїздкою на Дніпропетровщині.