Визначили першого учасника проєкту щодо допуску приватної тяги на колії Укрзалізниці

ТОВ "Українська локомотивобудівна компанія" стало першим учасником експериментального проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування.

Як передає Укрінформ, відповідний наказ № 540 від 26 серпня 2020 року "Про визначення переліку учасників експериментального проєкту та дільниць залізничних колій загального користування для здійснення курсування приватних локомотивів" виданий Міністерством інфраструктури України, повідомляють у міністерстві.

"Ми видали наказ про визначення першого учасника експериментального проєкту щодо допуску суб’єктів приватної тяги. Ним стала Українська локомотивобудівна компанія", - сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

У рамках проєкту ТОВ "Українська локомотивобудівна компанія" здійснюватиме курсування приватних локомотивів одразу на 9 дільницях залізничних колій загального користування, а саме: Стрий – Івано-Франківськ; Тернопіль – Шепетівка; Шепетівка –Калинівка 1; Старокостянтинів 2 – Гречани; Старокостянтинів 1 – Гречани; Старокостянтинів 2 – Калинівка 1; Старокостянтинів 1 – Калинівка 1; Гусятин – Ярмолинці – Гречани; Кам’янець-Подільський – Гуменці – Балин – Дунаївці – Ярмолинці – Гречани.

Міністр зауважив, що створення конкурентного ринку залізничних перевезень - одне із зобов’язань України відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, у рамках якої передбачається залучення перевізників на залізниці.

"Наша головна мета – ліквідувати дефіцит тяги та монополію Укрзалізниці, але при цьому зберегти баланс між тим, щоб захистити інтереси УЗ як перевізника і задовольнити інтереси бізнесу як вантажовідправника. Це має бути акуратний і продуманий перехід, адже демонополізуючи ринок ми можемо спричинити завелику конкуренцію на ньому і втратити один із найприбутковіших напрямів УЗ – вантажні перевезення. Щоб не було такого негативного сценарію, політика у цьому питанні має бути максимально зваженою", - відмітив Криклій.

У міністерстві зазначають, що всього комісія з відбору учасників експериментального проєкту щодо допуску суб'єктів приватної тяги провела 6 засідань, на яких розглянула 23 заявки від 10 приватних компаній. 7 заявників за 15 заявами визнано учасниками експериментального проєкту.

Щодо 9 заяв від 3-х компаній прийнято рішення відмовити в участі в експериментальному проєкті на зазначених у заявах дільницях за різними причинами. Зокрема, через неповний пакет документів, знаходження запропонованої дільниці в межах станції, а також через наявність на дільниці руху швидкісних пасажирських поїздів.

Водночас 2 компанії надали пакети документів в рамках другого етапу відбору. До одного з цих учасників були надані суттєві зауваження, а їх документи повернуті на доопрацювання.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів у грудні 2019 року прийняв постанову "Про реалізацію пілотного проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Окрім вирішення проблеми нестачі тягового рухомого складу метою проєкту також є перевірка готовності компаній до відкриття ринку залізничних перевезень.

Результати пілотного проєкту будуть враховані під час розробки підзаконних актів для імплементації положень нового Закону України "Про залізничний транспорт України", який наразі розробляється в Мініфраструктури.