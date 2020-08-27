Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування - експерт

Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування, її витіснять відновлювані джерела енергії.

Про це в ефірі телеканалу "ДІМ" заявив Олексій Рябчин, радник віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

«...в будь-якому разі у нас протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування, і стане однією з перших галузей, яка буде витіснена розвитком відновлюваних джерел енергії. До цього треба бути готовими», - зазначив Рябчин.

Він також додав, що в Євросоюзі розробляють правила щодо переходу до так званої «зеленої» економіки, в деяких країнах вже відмовилися від видобутку вугілля. З кінця 2021 року Європейський інвестиційний банк не розглядатиме нові фінансові вкладення в проекти в сфері викопних видів палива.

За словами радника віцепрем'єр-міністра, Україна теж планує долучитися до Європейського зеленого курсу.

Рябчин також додав, что Німеччина готова допомогти профінансувати пілотні проекти з реструктуризації старопромислових регіонів з виведення шахт з експлуатації. "Шахти закрити - це, умовно кажучи, легко. Україна має такий досвід. Ти просто закриваєш шахту, виводиш звідти обладнання і залишаєш там певні водовідливи. А що робити з територією? Що робити з людьми, що робити з шахтарськими сім'ями? Що зробити з усією інфраструктурою, яка була - залізничні колії? Ось є величезний накопичений досвід в Європі. Європа готова ділитися цим досвідом і фінансувати реалізацію такого досвіду", - додав Рябчин.

Він зазначив, що в Україні вже створили групу з трансформації старопромислових регіонів. "Увійшли губернатори всіх областей, в яких у нас є шахти. Увійшли представники від дуже багатьох міністерств. Це Міністерство регіонального розвитку, Міністерство енергетики, Міністерство екології. І ми ведемо переговори, щоб в рамках ось цього справедливого переходу була також профінансована трансформація наших старопромислових регіонів", - наголосив Рябчин.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні готують пілотний проект з закриття шахт в одному з міст за німецьким досвідом.