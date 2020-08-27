Укргазвидобування цьогоріч заплатило місцевим бюджетам 429 мільйонів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УГВ.

АТ "Укргазвидобування", що входить до групи Нафтогаз, за січень-липень 2020 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, 429,3 млн грн рентних платежів.

Загалом до зведеного бюджету країни надійде понад 8,6 млрд грн рентних платежів від Укргазвидобування за 7 місяців 2020 року.

5% від рентних платежів – 429,3 млн грн, надійде до бюджетів різних рівнів 12 областей.

Близько 90% цих коштів сконцентровано у Харківській і Полтавській двох газовидобувних областях.

Сума рентних платежів розраховується відповідно до ціни продажу природного газу АТ «Укргазвидобування» на користь НАК «Нафтогаз України».