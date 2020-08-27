Уряд започаткував проєкт з оптимізації регіональної структури Держпраці
Про це повідомляє Урядовий портал, передає Укрінформ.
«Створення Східного міжрегіонального управління Держпраці – це старт пілотного проєкту, який при успішній реалізації буде поширений на інші території України. Головна мета проекту – оптимізувати структуру служби, забезпечити прозорість її роботи та підвищити ефективність», - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Як зазначається, скорочення кількості територіальних управлінь та забезпечення можливості реалізації повноважень інспекторів за міжрегіональним принципом дозволить оптимізувати кількість адміністративного персоналу та вивільнити додаткові ресурси для збільшення ефективності роботи органу в цілому.
Як повідомлялося, раніше в одне Головне управління об’єднали Донецьке та Луганське обласні управління СБУ. Крім того були об’єднані дві обласні телерадіокомпанії.