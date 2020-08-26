Україна та Німеччина підписали заяву про енергетичне партнерство

Україна та Німеччина підписали «Спільну заяву про започаткування енергетичного партнерства».

Свої підписи, як повідомляє кореспондент Укрінформу, під документом 26 серпня в Берліні поставили в.о. міністра енергетики України Ольга Буславець і федеральний міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр.

«Основна мета енергетичного партнерства - вдосконалити та створити стійку енергетичну інфраструктуру, зокрема, за рахунок збільшення використання відновлюваних джерел енергії та енергоефективності», - йдеться у документі, розміщеному на сайті німецького міністерства.

У ньому зазначається, що обидві сторони усвідомлюють невідкладність ситуації в енергетичному секторі України, яка імпортує близько 38% енергоносіїв і в основному спирається на викопні види палива, які мають відповідний вплив на клімат. Отже, високі витрати на виробництво енергії в Україні є великим тягарем для населення та економіки, підкреслили підписанти. На цьому тлі обидві сторони наголошують на актуальності для України використання значного потенціалу відновлюваних джерел енергії та енергоефективності й побудови сучасної енергетичної системи, в чому може скористатися досвідом Німеччини та її технічною підтримкою.

«Я дуже радію, що ми ще більше активізуємо наше двостороннє співробітництво в енергетичному секторі між Німеччиною та Україною і що ми постійно підтримуємо модернізацію енергетичного сектору в Україні за допомогою енергетичного партнерства», - заявив після підписання Альтмаєр.

За його словами, енергетичне партнерство надає обом сторонам важливу основу для політичного діалогу в енергетичному секторі та дасть змогу ще більше розширити двосторонню співпрацю у питаннях енергетики та захисту клімату та зробити її більш ефективною.

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Уряд Німеччини вже чимало років активно співпрацює з Україною у рамках двосторонніх проєктів. Основними напрямками цієї взаємодії є підвищення енергоефективності будівель та промисловості, модернізація електроенергетики, розширення та інтеграція відновлюваних джерел енергії та скорочення викидів CO2.

У ході візиту Буславець у Берлін обговорювалося співробітництво у трансформації українських вугільних регіонів та майбутня співпраця з тематики водню. Німецьке міністерство економіки буде тісно співпрацювати з цих тем з енергетичним агентством Dena та GIZ (Німецьке товариство зі співробітництва).