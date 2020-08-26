Рада НБУ звільнила Борисенка з посади заступника голови регулятора

Рада Національного банку звільнила Романа Борисенка з посади заступника голови Національного банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Рада Національного банку під час засідання 26 серпня звільнила Романа Борисенка із посади заступника голови Національного банку України з 28 серпня 2020 року. На цій посаді він відповідав за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку регулятора.

У Нацбанку зазначають, що Борисенко подав голові Національного банку Кирилу Шевченку відповідну заяву про звільнення за власним бажанням.

Як повідомлялось, Роман Борисенко розпочав роботу у Національному банку в серпні 2014 року на посаді директора Департаменту персоналу. Із жовтня 2016 року він був заступником голови Національного банку України. До сфери його управління належали питання фінансів, операційної діяльності, управління персоналом та забезпечення діяльності Національного банку.