Кабмін змінив порядок реалізації арештованих активів на е-торгах

Кабінет Міністрів на засіданні у середу, 26 серпня, схвалив постанову «Про внесення зміни до порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах».

Про це міністр КМУ Олег Немчінов написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

“Ці зміни у першу чергу покликані врегулювати питання строків та порядку дій АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - ред.) щодо перерахування отриманих від реалізації активів коштів на користь потерпілого, цивільного позивача та до Державного бюджету України при виконанні судових рішень про спеціальну конфіскацію, відповідно до частини десятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України”, - написав Немчінов.

За його словами, це дозволить здійснити практичну реалізацію частини десятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України та статті 23 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”.

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Немчінов переконаний в тому, що рішення дасть можливість своєчасного виконання судових рішень про спеціальну конфіскацію активів. Частина десята статті 100 Кримінального процесуального кодексу визначає, що у разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави.

“Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" передбачено, що: одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки Національного агентства; за погодженням з міжвідомчою комісією з питань реалізації активів Національне агентство самостійно забезпечує виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію активів, стягнення в дохід держави активів, що перебувають в його управлінні або перебували, але були реалізовані, вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат”, - пояснив урядовець.

Крім того, додав він, передбачається, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Пунктом 22 порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 719, встановлено, що переможець торгів перераховує кошти за придбаний актив на рахунок Національного агентства, написав міністр Кабінету Міністрів.