Будівельні роботи в аеропорту Дніпра розпочнуться у вересні - Зеленський

Будівельні роботи в аеропорту Дніпра, де планується побудувати злітно-посадкову смугу та термінал, розпочнуться у вересні після проведення усіх необхідних тендерних процедур.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Після 15 вересня відразу більшість важливих тендерних процедур під керівництвом міністра інфраструктури Владислава Криклія - це його особиста відповідальність - буде проведено, ... і я впевнений, що ми з вами до кінця вересня вже побачимо роботи на місці аеропорту», - сказав глава держави.

Він додав, що в межах Національної програми «Велике будівництво» вже багато доріг відремонтовано.

«Дороги вже є, а аеропорт буде», - сказав Президент.

Фото: пресслужба Президента