Уряд у середу візьметься за зарплатні борги Південмашу

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні має ухвалити рішення щодо погашення заборгованості із заробітних плат працівникам підприємства «Південмаш».

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на Дніпропетровщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми їдемо на Південмаш. Там була велика проблема, ви знаєте, понад 2 млрд боргів… Питання з усіма боргами вирішено… Там залишався борг по заробітних платах близько 220 млн гривень. Сьогодні Кабінет Міністрів вирішить це питання – ми це узгодили, ми домовилися. Складно знаходити гроші, але люди важливі. Тому повністю сьогодні Південмаш буде без боргів», - сказав Зеленський.

Він додав, що влада зі свого боку зробила перший крок, підприємство не має «рюкзака з боргами», далі все залежить від роботи віцепрем’єра з питань стратегічних галузей промисловості та відповідного міністерства разом з менеджментом підприємства.

Як повідомляв Укрінформ, 7 серпня Президент Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо додаткових заходів з фінансового оздоровлення державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені Макарова")».

Законом передбачено введення нової бюджетної програми «Поповнення статутного капіталу державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" на погашення заборгованості з виплати зарплати, єдиного соціального внеску, окремих податків та перед державою за витратами бюджету» з обсягом видатків 2318,228 млн грн.

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Кошти пропонується спрямувати шляхом зарахування до статутного капіталу з наступним спрямуванням на погашення заборгованості підприємства до бюджету та державних цільових фондів. На переконання авторів законопроєкту, це дасть змогу також підвищити капіталізацію підприємства.

Передбачається, що реалізація цього закону дозволить уникнути банкрутства Південмашу, забезпечить умови для збільшення обсягів виробництва та його диверсифікації та приведе до підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку космічного машинобудування та озброєнь.

Як повідомляв Укрінформ, Рада ухвалила цей закон 14 липня.