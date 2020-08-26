Промислове виробництво в липні зросло на 1,4%

В Україні промислове виробництво в липні 2020 року зросло порівняно з попереднім місяцем на 1,4%, однак порівняно з липнем минулого року відбулося його скорочення на 4,4%.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Державної служби статистики.

При цьому, за інформацією Держстату, зростання промвиробництва у липні 2020 року порівняно з попереднім місяцем зафіксовано в усіх областях, крім Донецької, Полтавської, Херсонської та Чернівецької.

У відомстві також навели дані про динаміку промислового виробництва за 7 місяців. Отож, обсяги промислової продукції у січні–липні 2020 року порівняно із січнем–липнем торік скоротилися на 7,7%, у тому числі у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 5,5%, переробній – на 9,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,3%.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, обсяги промислового виробництва січень-червень 2020 року в Україні скоротилися на 8,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За 2019 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,8% порівняно з 2018 роком; у 2018 році зростання промислового виробництва становило 1,1% проти 2017 року.