Промислове виробництво в липні зросло на 1,4%
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Державної служби статистики.
При цьому, за інформацією Держстату, зростання промвиробництва у липні 2020 року порівняно з попереднім місяцем зафіксовано в усіх областях, крім Донецької, Полтавської, Херсонської та Чернівецької.
У відомстві також навели дані про динаміку промислового виробництва за 7 місяців. Отож, обсяги промислової продукції у січні–липні 2020 року порівняно із січнем–липнем торік скоротилися на 7,7%, у тому числі у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 5,5%, переробній – на 9,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,3%.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, обсяги промислового виробництва січень-червень 2020 року в Україні скоротилися на 8,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За 2019 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,8% порівняно з 2018 роком; у 2018 році зростання промислового виробництва становило 1,1% проти 2017 року.