Нафта дорожчає через скорочення виробництва у США

Ціна на нафту марки Brent 26 серпня зростає в зв'язку з тим, що американські виробники зупинили більшу частину видобутку на шельфі Мексиканської затоки напередодні урагану "Лаура".

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 46,01 за барель, що на $ 0,15 (0,33%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросли до $ 43,35 за барель, як і на момент закриття торгів напередодні, коли вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,73 (1,7%).

Енергетичні компанії США у вівторок продовжили підготовку до удару потужного урагану, скорочуючи видобуток нафти зі швидкістю, що наближається до рівня 2005 року - під час урагану "Катріна", - і зупиняючи роботу нафтопереробних заводів, розташованих уздовж узбережжя Техасу і Луїзіани.

"Ринки на даний час закладають у ціну можливу катастрофічну нестачу бензину в найближчому майбутньому", - сказав Стівен Іннес, головний стратег глобальних ринків у компанії AxiCorp.

Високопоставлені офіційні особи США і Китаю підтвердили свою прихильність першій фазі торговельної угоди, незважаючи на те, що Китай відстає від своїх зобов'язань з купівлі американських товарів.

Додаткову підтримку цінам надали дані Американського інституту нафти (API), які показали, що минулого тижня запаси сирої нафти у США впали більше, ніж очікувалося.

За даними API, запаси нафти у США скоротилися на 4,5 мільйона барелів до 507,5 мільйона за тиждень, що завершився 21 серпня, тоді як аналітики припускали, що вони знизяться на 3,7 мільйона барелів.

Станом на 10:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 46,44 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 46,43 долара за барель, що на 15 центів вище рівня закриття торгів ($ 46,28)