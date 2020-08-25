Експерти прогнозують в Україні помірне зростання курсу долара до кінця серпня

На цьому тижні прогнозується помірне зростання курсу долара до гривні, і до кінця тижня готівковий долар у банках торгуватиметься близько 27,5 / 27,8 грн.

Про це йдеться в прогнозі старшого аналітика компанії "Альпарі" Вадима Іосуба, який є у розпорядженні Укрінформу.

При цьому долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,5-27,6 грн, зазначає аналітик.

За минулий тиждень тиждень курс долара до гривні помірно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-0,7%.

Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,31 грн до 27,39 грн (+ 0,3%).

Середні курси купівлі /продажу готівкового долара в банках за тиждень зросли з 27,16 / 27,41 до 27,32 / 27,59 (+0,6% / + 0,7%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,9% до 1,0%, оскільки курс продажу ріс швидше, ніж курс покупки.

Як повідомляв Укрінформ, на початку серпня 2020 року в Альпарі прогнозували, що місяць пройде для гривні без потрясінь, долар торгуватиметься в діапазоні 27,1-28,2 грн, а євро - 31,9-33,2, якщо нова команда Національного банку підтверджуватиме справами прихильність зваженої грошової політики.