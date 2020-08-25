Минулого тижня видали доступних кредитів на 653 мільйони

Минулого тижня за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» в Україні було видано 246 нових кредитів на 653 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів.

"За минулий тиждень уповноважені банки Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» уклали 246 нових кредитних угод на загальну суму 653 мільйона гривень", - підсумували в Мінфіні.

Також, за тиждень за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» банки рефінансували більш як пів мільярда грн (535,6 млн грн) та надали 76,2 млн грн інвестиційних кредитів та позик на оборотний капітал.

За цей же тиждень на 70,8 млн грн збільшився портфель інвестиційних кредитів програми. Станом на 25 серпня він сягнув 992 млн грн.

Загалом на 25 серпня 2020 року вже видано 2 444 кредити на загальну суму 5,546 мрд грн а також рефінансовано кредитів на 4,447 млрд гривень.

Крім того, у рамках спеціального антикризового кредитного пакета програми, який був запроваджений урядом на час дії карантинних обмежень, підприємці вже отримали позик на 110,3 млн грн.

Як повідомлялось, державна кредитна програма «Доступні кредити 5-7-9%» була запроваджена з ініціативи Президента України з метою спрощення доступу мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Контроль за реалізацією програми покладений на Фонд розвитку підприємництва (ФРП).

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підтримує програму «Доступні кредити 5-7-9%», реалізуючи освітні програми для підприємців.

Позику за програмою можна отримати в АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та низці інших банків.