Мінприроди хоче збільшити фінансування Зони відчуження наступного року

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України хоче у наступному році збільшити фінансування Зони відчуження.

Про це сказав журналістам міністр Роман Абрамовський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерство зараз подає бюджетний запит. Ми значно збільшуємо наші потреби у фінансуванні - у тому числі, на функціонування Зони відчуження. Певна кількість об'єктів профінансується за рахунок спеціального фонду державного бюджету. З цим немає занепокоєння. Але функціонування самої Зони покривається за рахунок загального фонду. Тому ми звертаємося з суттєвими очікуваннями", - сказав Абрамовський.

За його словами, інвестиційний потенціал зони буде також реалізований у 10-кілометровій зоні: промислові інвестиції, розбудова підприємств.

Як повідомляв Укрінформ, в ухваленому Верховною Радою законопроєкті №32379-д про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" припинене фінансування видатків за статтею "Реалізація державного інвестиційного проєкту "Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури Зони відчуження". Загалом бюджет Державного агентства з управління Зоною відчуження на 2020 рік зменшився із 2,9 млрд грн до 2,68 млрд грн. Фінансування програми "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" скоротилася в цьому році з 1,36 млрд грн до 1,2 млрд грн; програма "Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення" – із 495,89 млн грн до 445,88 млн грн.