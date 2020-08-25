Рада ратифікувала фінугоду з ЄІБ щодо інвестування в проєкт про транспортний зв'язок

Верховна Рада ухвалила Закон “Про ратифікацію Фінансової угоди (Проєкт "Транспортний зв'язок в Україні - Фаза І") між Україною та Європейським інвестиційним банком”.

Як передає Укрінформ, рішення про ухвалення відповідного законопроєкту №0056 підтримали 273 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Закон створює правові підстави для реалізації фінансової угоди та подальшої реалізації проєкту «Транспортний зв'язок в Україні – Фаза І».

Цим законом ратифікується фінансова угода, яка передбачає інвестування розвитку дорожніх об’єктів, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху, економічності та комфортності перевезень пасажирів та вантажів.

Загальний обсяг залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку для реалізації Проєкту «Транспортний зв'язок в Україні – Фаза І», становить 50 млн євро (без ПДВ).

Прийняття закону «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проєкт «Транспортний зв'язок в Україні – Фаза І») між Україною та Європейським інвестиційним банком» потребує видатків коштів державного бюджету на підготовку та співфінансування проєкту, а також матиме своїм наслідком виникнення фінансових зобов’язань за кредитом у сумі 50 млн євро, наданим Україні Європейським інвестиційним банком.

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Джерелом повернення та обслуговування кредиту на кожний бюджетний рік будуть кошти державного дорожнього фонду, який створюється у складі спеціального фонду державного бюджету, що передбачено статтею 242 Бюджетного кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 14 липня вніс до парламенту законопроєкт №0056.