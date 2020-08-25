НБУ з 1 вересня змінює тарифи на касове обслуговування банків

Національний банк України із 1 вересня 2020 року змінює діючі тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторських компаній для банків, які не користуються статусом уповноваженого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідно до прийнятої Правлінням Національного банку постанови від 19 серпня 2020 року № 120 "Про внесення змін до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування", яка набирає чинності з 1 вересня 2020 року, передбачено внесення таких змін:

відмінено розмежування плати за номіналами банкнот і розмінних монет, установлено єдиний розмір тарифу за видачу готівки – 0,4% від суми виданої готівки;

підвищено тариф за видачу банкнот у національній валюті України банкам для підкріплення їхніх кас у межах зданих ними сум невідсортованих банкнот із 0,3% до 0,5% від суми виданих банкнот;

установлено тариф за здавання надлишків готівки, придатних до обігу банкнот (монет) у розмірі 0,25% від суми зданої готівки.

У Нацбанку зазначають, що це сприятиме подальшому розвитку делегованої моделі організації готівкового обігу, активізації міжбанківського ринку готівкової національної валюти.

"Зміна тарифів стимулюватиме банки України самостійно перерозподіляти готівку у власній мережі, між банками та уповноваженими банками, уникати зустрічних перевезень готівки та сприятиме розширенню безготівкових форм розрахунків", - йдеться в повідомленні.

Водночас Національний банк залишив без змін пільгові тарифи на касове обслуговування банків готівкою, послуги яких пов’язані з виплатою пенсій, соціальної допомоги та субсидій через підприємства зв’язку України і виплатами готівки бюджетним установам та організаціям, переведеним на обслуговування до Державної казначейської служби України.

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Зношені і пошкоджені грошові знаки України й надалі прийматимуться та обмінюватимуться Національним банком безоплатно на нові грошові знаки без обмежень щодо сум і строків такої заміни відповідно до вимог Закону України "Про Національний банк України".

Зауважується, що зміна тарифів відповідає Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року, якою передбачено сприяти зменшенню частки готівкового обігу на користь безготівкового.

Тарифи за касове обслуговування є тарифами Національного банку виключно для банків та інкасаторських компаній. Банки забезпечують своїх клієнтів готівкою на договірних умовах.