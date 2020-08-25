Трасу Київ-Одеса відремонтують за кошти Європейського інвестбанку - Криклій
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
Зазначається, що угода передбачає залучення кредитних коштів ЄІБ у розмірі 450 млн євро на капітальний ремонт 314 км автошляху М-05 Київ-Одеса у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, а також на будівництво 23 км північної об’їзної дороги Львова.
“Це буде нова дорога, категорії 1А, яка матиме 4 смуги руху, 3 мости, 7 шляхопроводів та 3 естакади. Північний об’їзд Львова скоротить час і відведе вантажні потоки від міста, з'єднуючи важливі автошляхи міжнародного значення: М-06 Київ – Чоп з М-09 Львів - Рава Руська, М-10 Львів – Краковець та М-11 Львів – Шегині за маршрутом з України в Польщу і далі до Західної Європи”, - розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.
За його словами, реалізація такого проєкту дозволить покращити стан автомобільних доріг за маршрутами міжнародних транспортних коридорів, а також підвищити безпеку дорожнього руху на автошляхах, які сполучають Україну з ЄС, а Київ - з чорноморськими портами.