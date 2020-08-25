Трасу Київ-Одеса відремонтують за кошти Європейського інвестбанку - Криклій

Верховна Рада ратифікувала фінансову угоду "Європейські дороги України III (Проєкт “Розвиток транс'європейської транспортної мережі”)” між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). За відповідний законопроєкт проголосувал 288 депутатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що угода передбачає залучення кредитних коштів ЄІБ у розмірі 450 млн євро на капітальний ремонт 314 км автошляху М-05 Київ-Одеса у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, а також на будівництво 23 км північної об’їзної дороги Львова.

“Це буде нова дорога, категорії 1А, яка матиме 4 смуги руху, 3 мости, 7 шляхопроводів та 3 естакади. Північний об’їзд Львова скоротить час і відведе вантажні потоки від міста, з'єднуючи важливі автошляхи міжнародного значення: М-06 Київ – Чоп з М-09 Львів - Рава Руська, М-10 Львів – Краковець та М-11 Львів – Шегині за маршрутом з України в Польщу і далі до Західної Європи”, - розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, реалізація такого проєкту дозволить покращити стан автомобільних доріг за маршрутами міжнародних транспортних коридорів, а також підвищити безпеку дорожнього руху на автошляхах, які сполучають Україну з ЄС, а Київ - з чорноморськими портами.